Washington (AFP) Die Arbeitslosenquote in den USA ist im Januar auf 4,9 Prozent gefallen, den niedrigsten Stand seit Februar 2008. Die am Freitag vom Arbeitsministerium in Washington mitgeteilte Zahl der zusätzlich geschaffenen Stellen blieb zum Jahresbeginn aber hinter den Erwartungen zurück. Demnach entstanden in den Vereinigten Staaten im vergangenen Monat 151.000 Jobs.

