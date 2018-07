München (SID) - Der Weltcup-Slalom der Frauen, der am vergangenen Sonntag im slowenischen Maribor nach 24 Starterinnen wegen der miserablen Pistenbedingungen abgebrochen worden war, wird nachgeholt. Wie der internationale Ski-Verband FIS am Freitag mitteilte, soll das Rennen am Montag, 15. Februar, im schweizerischen Crans-Montana neu gestartet werden (10.00/13.00 Uhr).

Im WM-Ort von 1987 werden am Samstag und Sonntag zuvor bereits eine Abfahrt und eine Kombination ausgetragen. Unklar ist, ob und wann der am vergangenen Sonntag in Garmisch-Partenkirchen ausgefallene Riesenslalom der Männer nachgeholt wird.