Dresden (SID) - Die deutsche Frauen-Staffel hat beim Shorttrack-Weltcup in Dresden den Sprung ins Halbfinale geschafft. In der Besetzung Bianca Walter, Anna Seidel, Anna Katharina Gärtner und Gina Jacobs holte das Team am Freitag den zweiten Platz im Viertelfinale.

Die Männer-Staffel mit Torsten Kröger, Christoph Schubert, Daniel Zetzsche und Felix Spiegl verpasste nach einem Sturz Spiegls dagegen die Qualifikation für die weiteren Runden.

Spiegl konnte sich auch im Einzelrennen über 1000 Meter ebenso wie Kröger über 500 Meter nicht durchsetzen. Besser lief es für Zetzsche, der über 1500 Meter ins Halbfinale einzog. Den deutschen Frauen hatte Bundestrainer Miroslaw Bojadschijew mit Blick auf die Staffel in den Einzelrennen eine Pause gegönnt.

"Im ersten Lauf hatten unsere Damen mit Kufenproblemen zu kämpfen. Es ist bemerkenswert, dass sie sich dennoch über die gute Zeit qualifizieren konnten", sagte Bojadschijew: "Mit dem Viertelfinallauf können wir trotz kleiner Wechselfehler zufrieden sein. Ich bin überzeugt, dass sich auch die Herren ohne Sturz qualifiziert hätten."