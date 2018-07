Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben sich im texanischen NBA-Duell gegen die San Antonio Spurs blamiert und damit die Unmutsrufe der eigenen Fans provoziert. Einen Sieg konnte Dennis Schröder mit den Atlanta Hawks erzielen.

Beim 90:116 gegen den Spitzenreiter der Südwest-Gruppe in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga spielten die Mavs die schlechteste erste Hälfte in ihrer 36-jährigen Liga-Zugehörigkeit. Ganze 26 Punkte schafften Nowitzki und Co., die Spurs 62. Dallas kassierte zudem erstmals seit November wieder drei Niederlagen nacheinander.

"Die erste Halbzeit war sehr hässlich. Es ist schon hart, den ersten Durchgang mit 40 zu verlieren. Ich hatte in 18 Jahren schon einige solche Spiele, aber diese Hälfte steht nun an der Spitze dieser Liste", sagte Nowitzki, der in 24 Minuten nur 10 Punkte erzielte.

Dallas hat damit alle drei Saisonspiele gegen den Angstgegner San Antonio verloren. "Wenn man immer mit 30 Punkten verliert, gibt es schon einen Qualitätsunterschied", erklärte Nowitzki. Für ihn und sein Team war es die 25. Niederlage bei 28 Siegen in dieser Saison, die Spurs kommen auf eine Bilanz von 42 Siegen bei acht Niederlagen.

Das Team der Atlanta Hawks setzte sich vor heimischer Kulisse mit 102:96 gegen die Indiana Pacers durch. Schröder kam auf neun Punkte, Topscorer bei Atlanta war Paul Milsap mit 24 Zählern. Die Hawks feierten den dritten Sieg in Serie, den 30. insgesamt bei 22 Niederlagen.

Schröders Nationalmannschaftskollege Tibor Pleiß stand beim 84:81-Erfolg von Utah gegen die Milwaukee Bucks nicht um Jazz-Kader.

