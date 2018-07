St. Moritz (dpa) - Nico Walther und Anschieber Christian Poser sind bei der Europameisterschaft im Zweierbob in St. Moritz auf Rang zwei gefahren. In der Kontinentalwertung des parallel ausgetragenen Weltcups fehlten dem Duo 0,20 Sekunden auf den siegreichen Schweizer Beat Hefti. Zwischen Hefti und Walther schob sich im Klassement des Weltcups noch der amerikanische Pilot Steven Holcomb. Viererbob-Weltmeister Maximilian Arndt landete mit Kevin Kuske auf Weltcup-Platz vier und somit in der EM-Wertung auf Rang drei.

