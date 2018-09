Amsterdam (AFP) Angesichts zehntausender Vertriebener durch die jüngsten Angriffe der syrischen Armee hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) verstärkte Bemühungen um eine politische Lösung gefordert. Vor einem geplanten Treffen zu Syrien am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz kommende Woche müsse die internationale Gemeinschaft "Druck aufbauen", sagte Steinmeier am Samstag in Amsterdam. Allen müsse inzwischen klar sein, dass der Konflikt militärisch nicht gelöst werden könne.

