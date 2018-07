Tainan (dpa) - Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben im Süden Taiwans ist auf drei gestiegen. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Eine große Rettungsaktion ist angelaufen. Wenige Stunden nach den Erdstößen der Stärke 6,4 waren mehr als 200 Menschen lebend gerettet worden. Die genaue Zahl der Opfer ist noch unklar. In den Trümmern eines umgekippten 16-stöckigen Hauses in der Zwei-Millionen-Metropole Tainan stecken noch 30 Bewohner fest und warten auf Rettung. Mehrere hohe Häuser sind eingestürzt.

