Amsterdam (dpa) - In den Niederlanden hat ein Mann mit einem Handgranatenangriff auf ein Flüchtlingsheim gedroht. Die von Helfern alarmierte Polizei fand in einem Versteck, das der 34-Jährige in einem Naturschutzgebiet angelegt hatte, zehn Handgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Gegen den 34-Jährigen sei ein Strafverfahren eröffnet worden. Er habe in betrunkenem Zustand Mitarbeitern einer Unterkunft für Asylbewerber im Süden der Niederlande zugerufen, er habe Handgranaten und werde "nicht zurückschrecken, sie zu benutzen".

