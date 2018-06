Gelsenkirchen (SID) - Die Hängepartie um den umworbenen Abwehrspieler Joel Matip geht beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 noch weiter. "In der nächsten Woche wird es eine Entscheidung geben", kündigte Sportvorstand Horst Heldt nach dem 3:0 gegen den VfL Wolfsburg an. Die schon für Ende Januar angekündigte letzte Verhandlungsrunde mit dem kamerunischen Nationalspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, habe stattgefunden. "Aber es gibt keinen neuen Stand", so Heldt.

Matip, seit 2000 auf Schalke, liebäugelt mit einem Wechsel nach England. Der 24-Jährige hat mehrere lukrative Angebote und steht vor allem bei Premier-League-Klubs hoch im Kurs - unter anderem beim FC Liverpool mit dem früheren Dortmunder Trainer Jürgen Klopp. Matip könnte im Sommer ablösefrei wechseln. "Es ist noch nichts entschieden", behauptete Heldt am Samstag.