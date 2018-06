Hamburg (dpa) - TV-Moderator Günther Jauch hat seine vierte Goldene Kamera bekommen. Der 59-Jährige gewann in der ZDF-Show einen der beiden Publikumspreise. Es sei das schönste, was einem passieren könne, weil es die authentischste Meinung sei, sagte Jauch, dessen ARD-Talk im vergangenen Jahr zu Ende gegangen war. Außerdem habe er jetzt in der Anzahl der Goldenen Kameras mit Thomas Gottschalk, der die Verleihung auch wieder moderierte, gleichziehen können. Die weitere Publikumsehrung ging zuvor an Sängerin Helene Fischer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.