1. FC Nürnberg untermauert Aufstiegsambitionen - 1:0 bei 1860 München

München (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat seine Aufstiegsambitionen in der 2. Fußball-Bundesliga untermauert und die Abstiegssorgen des TSV 1860 München vergrößert. Dank ihres überragenden Torwarts Raphael Schäfer siegten die Franken am Samstag mit 1:0 (1:0) bei den "Löwen" und verkürzten den Abstand auf den Tabellenzweiten SC Freiburg auf zwei Zähler. Patrick Erras (23. Minute) bescherte der Elf von Trainer René Weiler vor 51 200 Zuschauern die zehnte ungeschlagene Partie in Serie.

Trotz schwacher Leistung: Heidenheim gewinnt in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Dem 1. FC Heidenheim ist im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga ein wichtiger Sieg gelungen. Beim Tabellen-15. Fortuna Düsseldorf setzten sich die Heidenheimer am Samstag trotz schwacher Vorstellung mit 1:0 (0:0) durch. Der eingewechselte Robert Leipertz (69. Minute) erzielte vor 24 267 Zuschauern den Treffer.

Petkovic verliert Auftakteinzel im Fed Cup gegen die Schweiz

Leipzig (dpa) - Andrea Petkovic hat ihr Auftakteinzel im Fed-Cup-Viertelfinale gegen die Schweiz verloren. Die 28-Jährige aus Darmstadt kassierte am Samstag gegen Belinda Bencic eine 3:6, 4:6-Niederlage. Petkovic war der 18 Jahre alten Schweizer Nummer eins deutlich unterlegen und musste sich nach 1:24 Stunden geschlagen geben. Die Weltranglisten-23. leistete sich vor 4200 Zuschauern in der Leipziger Messehalle gegen die Nummer elf der Tennis-Welt vor allem mit der Vorhand zu viele Fehler. Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber steht damit im zweiten Einzel gegen Timea Bacsinszky gewaltig unter Druck.

Rebensburg Dritte bei Heim-Abfahrt in Garmisch - Vonn wieder vorn

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg ist bei der Weltcup-Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen auf den dritten Rang gefahren. Bei einem schwierigen Rennen am Samstag wurde sie nur von Seriensiegerin Lindsey Vonn aus den USA und der Schweizerin Fabienne Suter geschlagen. Die Oberbayerin feierte ihren zweiten Podestrang bei einem Speed-Rennen in diesem Winter und festigte ihren Platz unter den besten Drei der Weltcup-Gesamtwertung. Spitzenreiterin Vonn jubelte indes über den 76. Sieg im Weltcup.

Verdacht auf Blinddarmentzündung: Liverpool-Spiel ohne Klopp

Liverpool (dpa) - Trainer Jürgen Klopp kann an diesem Samstag das Team des FC Liverpool im Heimspiel gegen den AFC Sunderland nicht betreuen. Der 48-Jährige fehlt wegen des Verdachts einer Blinddarmentzündung. Das teilte der Fußball-Verein aus der Premier League wenige Stunden vor der Partie an der Anfield Road (16.00 Uhr) auf seiner Homepage mit. Klopps Aufgaben soll das Betreuerteam mit Zeljko Buvac, Peter Krawietz, Pepijn Lijnders und John Achterberg übernehmen. Liverpool belegt vor der Partie gegen den Tabellenvorletzten den achten Rang in der englischen Meisterschaft.

Juve-Trainer: Khedira wohl nächste Woche schon wieder fit

Turin (dpa) - Die verletzungsbedingte Zwangspause des deutschen Fußball-Weltmeisters Sami Khedira könnte kürzer sein, als zunächst befürchtet. Der Profi von Juventus Turin sei vermutlich schon in der nächsten Woche wieder mit von der Partie, erklärte Trainer Massimiliano Allegri am Samstag bei einer Pressekonferenz. Erst vor wenigen Tagen hatte der italienische Club mitgeteilt, Khedira falle mit einer Adduktorenverletzung für zwei bis drei Wochen aus. Damit dürfte der 28-Jährige beim Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern München am 23. Februar dabei sein.

Radprofi Kittel gewinnt Dubai-Tour

Dubai (dpa) - Radprofi Marcel Kittel hat die Dubai-Tour gewonnen. Der 27-Jährige sicherte sich am Samstag den Sieg auf der letzten Etappe. Er sicherte sich das finale Teilstück über 137 Kilometer im Sprint. Dank der Bonussekunden durch seinen insgesamt zweiten Etappensieg bei der Rundfahrt in Dubai eroberte Kittel auch den ersten Rang in der Gesamtwertung. Zweiter im Klassement hinter dem Thüringer vom Team Etixx-Quick Step wurde der Italiener Giacomo Nizzolo von Trek-Segafredo. Auf Rang drei fuhr der Spanier Juan José Lobato.

Schneiderheinze holt erneut EM-Titel und erstes Weltcup-Podium

St. Moritz (dpa) - Bobpilotin Anja Schneiderheinze hat ihren EM-Titel erfolgreich verteidigt und mit Rang zwei im parallel ausgetragenen Weltcup-Rennen ihren ersten Podestplatz in diesem Winter geschafft. Eine Woche vor der Weltmeisterschaft in Innsbruck/Igls überzeugte die Erfurterin mit Annika Drazek am Samstag in St. Moritz mit zwei Startbestzeiten und musste nach zwei Läufen nur Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA den Vortritt lassen. Dritte wurde Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus Kanada.