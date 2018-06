Wien (AFP) Bei einem Lawinenunglück in Österreich sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben riss die Lawine im Wattental in Tirol am Samstag insgesamt 17 Wintersportler mit. Demnach handelte es sich um Skitourengeher aus Tschechien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.