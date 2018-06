Mogadischu (AFP) Die Shebab-Miliz hat laut Einwohnern in der Küstenstadt Merka in Somalia das islamische Recht der Scharia ausgerufen, nachdem sie den strategisch wichtigen Ort am Freitag eingenommen hatte. "Die islamische Verwaltung hat offiziell ihre Arbeit in Merka aufgenommen und der Krieg der Clans ist vorbei", erklärte Shebab-Führer Scheich Mohammed Abou-Abdallah laut einer Internetseite der islamistischen Miliz. "Es gibt keinen, der über dem anderen steht. Alle sind gleich vor dem Gesetz Gottes."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.