Bielefeld (SID) - Dem ehemaligen Badminton-Europameister Marc Zwiebler (Bischmisheim) fehlt noch ein Sieg zum Rekord. Der 31-Jährige aus Bischmisheim setzte sich bei den deutschen Meisterschaften in Bielefeld am Samstag im Halbfinale gegen den Mülheimer Alexander Roovers ungefährdet mit 21:9, 21:10 durch. Zwiebler kann in Bielefeld zum neunten Mal Meister werden. Damit wäre er alleiniger Rekordhalter vor Ex-Europameister Wolfgang Bochow.

Zwiebler, Europameister von 2012 und zweimaliger Olympiateilnehmer, trifft im Endspiel auf seinen Klubkollegen Dieter Domke, der in der Vorschlussrunde gegen Lukas Schmidt (Bischmisheim) gewann. Das Finale im Damen-Einzel bestreiten die topgesetzte Titelverteidigerin Olga Konon (Bischmisheim) und Luise Heim (Bonn-Beuel).

Nicht am Start ist die deutsche Nummer eins Karin Schnaase (Lüdinghausen). Die EM-Dritte spielt stattdessen beim Thailand Masters ebenso um wichtige Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele im August in Rio de Janeiro wie das Herrendoppel Michael Fuchs und Johannes Schöttler (Bischmisheim).