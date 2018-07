Damaskus (AFP) Die syrische Regierung hat vor der unaufgeforderten Entsendung ausländischer Bodentruppen in das Land gewarnt. Jegliche Intervention am Boden ohne Zustimmung der Regierung in Damaskus sei eine "Aggression", sagte der syrische Außenminister Walid Muallem am Samstag in Damaskus. "Wir versichern euch, dass jeder Aggressor in einem hölzernen Sarg heimkehren wird."

