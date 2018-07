Taipeh (AFP) Taiwan ist am Samstagmorgen von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Bei dem Erdstoß der Stärke 6,4 stürzten in der Stadt Tainan im Süden der Insel mehrere mehrstöckige Wohnhäuser ein. Wie der Fernsehsender Formosa TV berichtete, brach unter anderem ein 16-stöckiges Hochhaus zusammen. In den Trümmern wurden demnach rund 150 Menschen vermutet.

