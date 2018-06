Amsterdam (AFP) Angesichts zehntausender Vertriebener durch die Angriffe in der syrischen Provinz Aleppo hat die Türkei zugesichert, weiter Flüchtlinge aus den Bürgerkriegsland aufzunehmen. Ankara werde seine "Politik der offenen Grenze" beibehalten, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Samstag in Amsterdam. An der syrisch-türkischen Grenze warten zehntausende Flüchtlinge, die bisher nicht in die Türkei einreisen konnten. Sie sind vor Angriffen syrischer Regierungstruppen geflohen.

