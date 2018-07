Wattenberg (dpa) - In Tirol hat eine Lawine 17 Tourengeher unter sich begraben. Fünf Tschechen können nur noch tot geborgen werden. Dabei hatte ihr Hüttenwirt die Alpinisten gewarnt. Anton Nigg sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ich habe zu meinen Gästen gesagt, dass ich heute nicht gehen würde." Die Tschechen waren am Mittag in zwei Gruppen in steilem Gelände unterwegs als es zum Lawinenabgang kam. Das Schneebrett war laut Polizei mehrere hundert Meter breit und ebenso lang. Die Bergwand nahe Wattenburg ist rund 25 Kilometer von Innsbruck entfernt, im Westen Österreichs.

