Miami (AFP) Ein US-Gericht hat die Auslieferung eines früheren Obersts aus El Salvador an Spanien gebilligt, wo er wegen des Mordes an sechs Jesuiten-Priestern im Jahr 1989 gesucht wird. Die Bundesrichterin Kimberly Swank im südlichen Bundesstaat North Carolina urteilte am Freitag, es gebe "hinreichende Beweise" im Antrag Spaniens für die Schuld des 73-jährigen früheren Vizeverteidigungsministers Inocente Montano Morales, um seine Auslieferung zu rechtfertigen.

