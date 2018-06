Berlin (dpa) - Einen kostenlosen drahtlosen Internetzugang für alle Fahrgäste im ICE wird es in einigen Zügen vielleicht erst 2017 geben. Er sei überzeugt davon, dass sie in 2016 die Technik hätten, und er sei überzeugt davon, dass die Umrüstung in 2016 beginne, sagte Bahn-Verkehrsvorstand Berthold Huber der Deutschen Presse-Agentur. In der ersten Klasse des ICE ist WLAN seit Dezember 2014 inklusive, für die zweite Klasse war dieses Jahr angepeilt worden. Huber kündigte an, dass das Datenvolumen pro Fahrgast begrenzt werden müsse.

