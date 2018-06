Gelsenkirchen (AFP) Bei Auseinandersetzungen mit Fußballfans sind in Gelsenkirchen mehr als 20 Polizisten verletzt worden. Etwa einhundert Mitglieder einer "Problemfangruppierung" des Bundesliga-Vereins Schalke 04 hätten am Samstagabend Einsatzkräfte am Hauptbahnhof der Stadt angegriffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten seien mit Flaschen und Steinen beworfen worden. 23 von ihnen wurden demnach verletzt.

