Berlin (AFP) Die große Koalition will die jüngsten Irritationen über die Regelungen zum Familiennachzug im Asylpaket II rasch beilegen. "Es gibt einen zwischen den Ressorts abgestimmten Gesetzentwurf, über den jetzt noch einmal geredet wird", sagte eine Sprecherin von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.