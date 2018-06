San Francisco (SID) - Am Tag vor dem 50. Super Bowl um die Meisterschaft in der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL ist Quarterback Cam Newton von den Carolina Panthers zum wertvollsten Spieler der Saison (MVP) gekürt worden. Der 26 Jahre alte Spielmacher erhielt bei der Journalisten-Wahl 48 von 50 möglichen Stimmen. Mit den Panthers trifft der "Superman" im Finale in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr MEZ/Sat.1) auf die Denver Broncos um Quarterback-Legende Peyton Manning.

Newton hat bislang eine überragende Saison gespielt und hatte großen Anteil daran, dass die Panthers in der gesamten Spielzeit nur ein Spiel verloren. Insgesamt warf der Kopf des Teams aus Charlotte/North Carolina 35 Touchdown-Pässe und trug zudem zehnmal selbst den Ball in die Endzone. Nach Meinung vieler Experten hat Newton damit das Quarterback-Spiel neu definiert. Der Nummer-eins-Pick von 2011 polarisiert jedoch auch durch seine extrovertierte Art und regelmäßige Siegestänze in der Endzone.