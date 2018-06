Jerusalem (AFP) Nach einem Messerangriff auf einen israelischen Soldaten ist ein Mann erschossen worden. Nach Polizeiangaben griff der aus dem Sudan stammende Mann am Sonntag den Soldaten in der Nähe einer Bushaltestelle in Aschkelon im Süden Israels an und lief davon. Ein anderer Soldat griff sich das Gewehr des verletzten Soldaten, verfolgte den Angreifer und schoss ihn nieder. Das Motiv des Angriffs war zunächst unklar.

