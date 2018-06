Seoul (AFP) Einen Monat nach seinem Atomtest hat Nordkorea nach Angaben der südkoreanischen Armee eine Langstreckenrakete abgeschossen. Die Rakete sei am Sonntagmorgen vom Stützpunkt Dongchang-ri abgefeuert worden, erklärte ein Armeesprecher. Die Regierung in Pjöngjang hatte den geplanten Start der Rakete, die angeblich einen Satelliten ins All befördern soll, schon vor einigen Tagen angekündigt, den genauen Zeitpunkt aber offen gelassen.

