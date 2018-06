Bordeaux (dpa) - Vier deutsche Springreiter haben sich für das Weltcup-Finale in Göteborg qualifiziert. Christian Ahlmann, Marcus Ehning, Marco Kutscher und Daniel Deußer reiten am Osterwochenende in Schweden um den wichtigsten Hallentitel. Bei den Springreitern wird der Weltcup-Sieger erst beim Final-Turnier ermittelt. Ehning sicherte sich den Platz durch Rang vier beim Weltcup-Springen in Bordeaux. Gescheitert ist Ludger Beerbaum. Er kam in Bordeaux auf Platz elf, das reichte bei insgesamt neun Weltcup-Starts in dieser Saison in der Qualifikation nur zu Platz 31.

