Riad (AFP) Im Süden von Saudi-Arabien sind zwei Menschen durch Geschosse aus dem Jemen getötet worden. Wie die saudiarabischen Behörden am späten Samstagabend mitteilten, starben ein Soldat und ein Zivilist. Demnach wurde am Samstagmorgen zunächst eine saudiarabische Grenzschutzpatrouille in der Region Assir aus dem Norden des Jemen unter Beschuss genommen. Dabei wurde ein Soldat getötet, wie die Nachrichtenagentur Spa unter Berufung auf das Innenministerium berichtete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.