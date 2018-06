Canmore (SID) - Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss des Weltcups im kanadischen Canmore ihren ersten Saisonsieg mit der Mixedstaffel gefeiert. Das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit Franziska Hildebrand, Franziska Preuß, Arnd Peiffer und Simon Schempp setzte sich mit 1:12,9 Minuten Vorsprung vor Italien durch. Dritter nach 2x6 und 2x7,5 km wurde Norwegen (1:23,8 Minuten zurück).

"Es ist etwas ganz Besonderes, in dieser Kombination zusammen mit den Männern zu gewinnen. Das ist wirklich schön", sagte Hildebrand im ZDF. Peiffer meinte: "Wir haben heute verdient mit viel Vorsprung gewonnen."

Startläuferin Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) benötigte bei traumhaftem Winterwetter am Fuße der Rocky Mountains nur einen Nachlader und übergab mit minimalem Rückstand an Position drei an Massenstart-Vizeweltmeisterin Preuß (Haag). Die 21-Jährige ging nach ihrem perfekten Liegendschießen erstmals in Führung.

Der frühere Sprintweltmeister Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) zeigte im Anschluss ebenfalls eine tadellose Leistung und baute den Vorsprung auf mehr als eine Minute aus. Der erfahrene Schlussläufer Schempp, vor sechs Jahren Weltmeister in dieser Disziplin, verwaltete den Vorsprung souverän und siegte völlig ungefährdet.

In den Einzelrennen in der westkanadischen Provinz Alberta hatten Benedikt Doll mit Platz zwei im Massenstart und Simon Schempp als Dritter des Sprints für die Highlights gesorgt. Die Frauen verpassten wie schon vor einer Woche in Antholz/Italien in den Einzelrennen die Podestplätze. Die Single-Mixed-Staffel mit Luise Kummer und Erik Lesser belegte nur den siebten Platz.