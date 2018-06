Canmore (SID) - Die deutschen Biathleten treten in den abschließenden Mixedwettbewerben beim Weltcup in Canmore ohne die viermalige Saisonsiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) an. Ursprünglich sollte die 22-Jährige in der Mixedstaffel am Sonntagabend (22.05 Uhr/ZDF) eingesetzt werden, wird nun aber geschont. Wie geplant wird die Staffel-Weltmeisterin am Montag nach Deutschland reisen und auf die WM-Generalprobe in der kommenden Woche in Presque Isle/USA verzichten.

Die Mixedstaffel in der westkanadischen Provinz Alberta bestreiten Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Franziska Preuß (Haag), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Simon Schempp (Uhingen). In den Single-Mixed-Staffel (ab 18.10 Uhr) wird der Deutsche Skiverband (DSV) zuvor durch Luise Kummer und Doppel-Weltmeister Erik Lesser (beide Frankenhain) vertreten.