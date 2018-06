Düsseldorf (dpa) - Düsseldorf muss heute auf seinen Rosenmontagsumzug verzichten. Wegen eines Sturms gehen die Wagen nicht auf die Strecke. Der Umzug soll aber schnellstmöglich nachgeholt werden. Und auch in Köln macht sich Orkantief "Ruzica" bemerkbar. Dort findet der Rosenmontagsumzug zwar statt, allerdings wird der Umfang eingeschränkt. So werden zum Beispiel die sonst üblichen 500 Pferde nicht am Zug teilnehmen. Auch in Mainz, Essen, Münster und anderen Städten fallen die Straßenumzüge heute aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.