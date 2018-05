Düsseldorf (dpa) - Nach der Absage des Mainzer Rosenmontagszugs wegen einer Sturmwarnung steht die Entscheidung in Düsseldorf noch aus. Der Karnevalsverein will um 8.00 Uhr prüfen, ob der Rosenmontagszug in der Landeshauptstadt abgesagt wird. Eine Koordinierungsgruppe will dann ein letztes Mal über die Wetterprognosen beraten. Köln will auf jeden Fall feiern, allerdings mit Einschränkungen. Der Mainzer Carneval Verein hatte am Abend entschieden, den Zug sturmbedingt abzusagen. Kurz darauf folgte auch aus Münster eine Absage.

