Frankfurt/Main (AFP) Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat seine Talfahrt an der Börse in Frankfurt am Main fortgesetzt. Am Rosenmontag rutschte der Leitindex mit 8992 Punkten zeitweise unter die wichtige Marke von 9000 Punkten. Seit Handelsbeginn am Morgen verlor der Index über drei Prozent.

