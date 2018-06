Berlin (AFP) Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor ihrem Besuch in der Türkei aufgefordert, gegenüber der dortigen politischen Führung auch Missstände offen anzusprechen. "Die Kanzlerin darf die Augen nicht vor den Missständen in der Türkei verschließen", sagte der Grünen-Vorsitzende der "Passauer Neuen Presse" (Montagsausgabe). "Ich erwarte, dass sie Eskalation und Repression in den türkischen Kurdengebieten deutlich anspricht und kritisiert."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.