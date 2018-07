Liverpool (SID) - Trainer Jürgen Klopp von Premier-League-Klub FC Liverpool wird zum nächsten Auftritt der Reds am Dienstag im FA Cup bei West Ham United an der Seitenlinie zurückerwartet. Nach seiner Blinddarm-OP befindet sich der 48-Jährige auf dem Wege der Besserung, leitete am Montag bereits die Pressekonferenz des Klubs.

"Ich fühle mich gut. Ich hatte etwas, was viele Leute vor mir hatten", sagte Klopp. Der frühere BVB-Coach hatte am Samstag das Liga-Spiel gegen den FC Sunderland (2:2) wegen der Operation verpasst. Der ihn behandelnde Arzt sei Liverpool-Fan gewesen. "Er war Jahreskarteninhaber, konnte das Spiel wie ich auch nicht sehen", sagte Klopp.