Stuttgart (SID) - Trainer Jürgen Kramny vom VfB Stuttgart sieht nach zuletzt fünf Pflichtspielsiegen in Serie dem Pokal-Viertelfinale am Dienstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) gegen Borussia Dortmund mit Optimismus entgegen. "Wir sind jetzt in der Lage, Dortmund zu schlagen. Jeder hat Lust darauf, das Spiel zu gewinnen. Zwei Spiele, dann bist du in Berlin", sagte der 44-Jährige am Montag. Seine Premiere beim VfB Ende November hatte er gegen den BVB noch mit 1:4 verloren.

Zwar sei die Bundesliga auch weiterhin "unser wichtigstes Kerngeschäft", betonte Kramny, "aber es ist eine Riesenchance für uns, Richtung Berlin zu schauen. Wir können im Pokal auf uns aufmerksam machen - und das wollen wir auch."

Akzente verspricht sich Kramny vor allem von seinem Winter-Zugang Kevin Großkreutz, für den das Duell mit seinem Ex-Verein etwas Besonderes ist. Er hoffe, dass der 27-Jährige "mit aller Aggressivität ins Spiel geht, aber sich auch unter Kontrolle hält". Aber er geht davon aus, führte der VfB-Coach weiter aus, "dass nicht nur Kevin heiß auf das Spiel ist. Aber er natürlich besonders."

Kramny kündigte für das Spiel "möglicherweise zwei, drei Änderungen" in der Startformation an. So könnte etwa der Ex-Dortmunder Mitch Langerak für Stammkeeper Przemyslaw Tyton im Tor der Schwaben stehen. "Jeder sieht, dass er seinen Wert für die Mannschaft hat", sagte Kramny.