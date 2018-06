Köln (SID) - Nach seinem verpassten Cut beim Europa-Tour-Turnier in Dubai ist Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer in der Weltrangliste auf den 33. Platz zurückgefallen. Der 31-Jährige aus Mettmann büßte damit zwei Positionen ein. Weiter die Nummer eins ist US- Masters- und US-Open-Gewinner Jordan Spieth (USA) vor dem Nordiren Rory McIlroy und dem Australier Jason Day.

Der Japaner Hideki Matsuyama, der sich bei der Phoenix Open in Scottsdale im Stechen gegen Players-Champion Rickie Fowler (USA) durchgesetzt hatte, rückte um sieben Plätze vor und kratzt als Zwölfter an den Top Ten. Direkt dahinter liegt Dubai-Sieger Danny Willett (England), der sich ebenfalls um sieben Plätze verbesserte.