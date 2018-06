Santa Clara (dpa) - Die Halbzeit-Show beim Super Bowl ist ohne große Aufreger abgelaufen. Seit einigen Jahren zählt der musikalische Pausenfüller zu den Höhepunkten des Football-Events in den USA. Diesmal traten die britische Band Coldplay, R&B-Ikone Beyoncé und Pop-Soul-Sänger Bruno Mars auf. In den vergangenen Jahren gab es auch immer wieder Skandale: Unvergessen ist die entblößte Brust von Janet Jackson 2004. Sängerin M.I.A. streckte Jahre später ihren Mittelfinger in die Kameras. Im Spiel setzten sich die Denver Broncos 24:10 gegen die favorisierten Carolina Panthers durch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.