HSV setzt Sieglos-Serie fort: Nur 1:1 gegen den 1. FC Köln



Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV kommt der Abstiegszone allmählich näher. Die Hanseaten mussten sich am Sonntag mit einem 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Köln zufriedengeben und warten damit seit nun sechs Spielen auf einen Sieg. Simon Zoller hatte vor 51 999 Zuschauern die Gäste in der 41. Minute in Führung gebracht. Nicolai Müller schaffte zwei Minuten nach der Pause den Ausgleich für die Hamburger. Der HSV ist nach dem 20. Spieltag vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Die Kölner sind als Tabellenneunte im gesicherten Mittelfeld.

Tristesse in Hoffenheim: 0:2 gegen Darmstadt 98

Sinsheim (dpa) - Für Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim wird die Situation im Abstiegskampf immer dramatischer. Die Kraichgauer unterlagen am Sonntagabend zum Abschluss des 20. Spieltages Aufsteiger SV Darmstadt 98 mit 0:2 (0:1) und haben als Tabellenvorletzter weiter sieben Punkte Abstand auf den rettenden 15. Rang. Der frühere Hoffenheimer Aytac Sulu (33.) und Slobodan Rajkovic (85.) erzielten für die Gäste aus Hessen die Treffer. Die Darmstädter verbesserten sich durch den Erfolg auf den elften Platz.

Doppel verliert - Deutsche Tennis-Damen müssen in Relegation



Leipzig (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen müssen im Fed Cup um den Verbleib in der Weltgruppe bangen. Eine Niederlage von Anna-Lena Grönefeld und Andrea Petkovic im Doppel besiegelte am Sonntag in Leipzig das Viertelfinal-Aus der Deutschen gegen die Schweiz. Das deutsche Duo unterlag Martina Hingis und Belinda Bencic 3:6, 2:6. Annika Beck hatte zuvor bei ihrer Einzel-Premiere im Fed Cup mit einem 7:5, 6:4 gegen Timea Bacsinszky zum 2:2 ausgeglichen. Australian-Open-Siegerin Angelique Kerber zog 6:7 (4:7), 3:6 gegen Belinda Bencic den Kürzeren. Deutschland spielt damit am 16./17. April in der Relegation um den Verbleib in der Weltgruppe.

Deutsche Biathleten gewinnen in Canmore die Mixed-Staffel



Canmore (dpa) - Franziska Hildebrand, Franziska Preuß, Arnd Peiffer und Simon Schempp haben zum Abschluss des Biathlon-Weltcups im kanadischen Canmore die Mixed-Staffel gewonnen und dem deutschen Team damit den insgesamt zwölften Saisonsieg beschert. Nach nur vier Nachladern verwies das Quartett am Sonntag souverän Italien und Norwegen auf die Plätze. Weil die Deutschen vor allem beim Schießen fast alles perfekt machten, hatten sie am Ende 1:12,9 Minuten Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Gomez-Doppelpack beim Besiktas-Sieg - Top-Torjäger in der Türkei



Istanbul (dpa) - Nationalspieler Mario Gomez hat die Führung in der Torjägerliste der türkischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Der 30 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Profi erzielte am Sonntag beim 4:0 (2:0)-Sieg von Besiktas Istanbul gegen Gaziantepspor zwei Treffer. Gomez kommt nun auf 15 Tore nach 20 Spieltagen in der Süper Lig. Zweiter mit einem Treffer weniger ist Samuel Eto'o von Antalyaspor.

Atlantas Basketballer mit Niederlage in letzter Sekunde

Orlando (dpa) - Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks bei den Orlando Magic eine bittere Niederlage kassiert. Nikola Vucevic traf am Sonntag mit dem letzten Wurf zum 96:94 für das Heimteam. Der Center war mit 22 Punkten auch Topscorer seiner Mannschaft. Bester Werfer bei Atlanta war Jeff Teague mit 24 Zählern. Der frühere Braunschweiger Schröder kam in etwas über 13 Minuten Einsatzzeit auf sechs Punkte.

Ovtcharov gewinnt erneut Europa-Top-16: 4:2-Sieg im Finale

Gondomar (dpa) - Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov hat seinen Vorjahressieg beim Europa-Top-16-Turnier wiederholt. Der deutsche Top-Spieler gewann am Sonntag das Finale in Gondomar mit 4:2-Sätzen gegen Portugals Lokalmatadoren Joao Monteiro.