Ribéry beim FC Bayern wieder im Mannschaftstraining

München (dpa) - Franck Ribéry ist beim FC Bayern München ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der französische Offensivstar absolvierte am Montag wieder eine komplette Einheit mit dem Team von Trainer Pep Guardiola. Ribéry war letztmals für den deutschen Fußball-Rekordmeister am 9. Dezember beim 2:0 in der Champions League bei Dinamo Zagreb aufgelaufen. Zur Halbzeit wurde er damals ausgewechselt und musste wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel pausieren.

Klopp kehrt nach Blinddarm-OP zurück auf die Bank: "Fühle mich gut"

Liverpool (dpa) - Jürgen Klopp wird nach seiner Blinddarm-Operation beim FA-Cup-Wiederholungsspiel bei West Ham United am Dienstag wieder auf die Trainerbank des FC Liverpool zurückkehren. "Ich hatte eine nicht so tolle Nacht, wurde erfolgreich operiert, aber ich fühle mich gut. Ich bin zurück im Rennen", sagte der 48 Jahre alte Fußball-Lehrer am Montag. Dennoch wird sich der Liverpool-Coach am Dienstag etwas einschränken müssen.

Nachwuchskicker von Hannover 96 wollten Spielhalle ausrauben

Lauenau (dpa) - Wegen eines geplanten Raubüberfalls auf eine Spielhalle haben drei Nachwuchsfußballer von Hannover 96 beim abstiegsbedrohten Bundesligisten keine Zukunft mehr. Das Trio aus der U 19 sei mit sofortiger Wirkung suspendiert worden, sagte ein Clubsprecher am Montag und bestätigte Medienberichte. Wie die Polizei in Nienburg berichtete, wollten die 18 und 19 Jahre alten Männer eine Spielhalle in Lauenau überfallen. Hintergrund sollen Medienberichten zufolge Spielschulden gewesen sein.

Denver Broncos sind Super Bowl-Champion - 24:10-Sieg gegen Carolina

San Clara (dpa) - Die Denver Broncos haben zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Super Bowl gewonnen. Am Sonntag (Ortszeit) setzten sich die Broncos im Finale der National Football League NFL im kalifornischen Santa Clara 24:10 gegen die favorisierten Carolina Panthers durch. Die Broncos, die zum achten Mal das Endspiel erreicht hatten, konnten sich wie schon im Halbfinale gegen Meister New England Patriots auf ihre starke Defensive verlassen. Die beste Abwehr der Liga ließ die gefährlichste NFL-Offensive um Carolinas Quarterback-Star Cam Newton nie richtig ins Spiel kommen.

Michaels-Beerbaum reitet in Florida auf Platz zwei

Wellington (dpa) - Meredith Michaels-Beerbaum hat beim Weltcup-Turnier in Wellington den zweiten Platz belegt. Die Springreiterin aus dem niedersächsischen Thedinghausen musste sich am Sonntag (Ortszeit) nur Kent Farrington geschlagen geben. Der Amerikaner siegte mit Uceko in 40,30 Sekunden. Die ebenfalls fehlerfreie Michaels-Beerbaum ging im Stechen kein Risiko ein und benötigte mit Fibonacci 42,83 Sekunden. Die dreimalige Weltcup-Gesamtsiegerin nimmt seit Anfang Januar in Florida an einer dreimonatigen Turnierserie teil.