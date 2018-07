Tel Aviv (AFP) Das israelische Parlament hat am Montag Beratungen über ein Gesetz aufgenommen, mit dem die Arbeit von Bürgerrechtsgruppen strenger geregelt werden soll. Die Debatte begann am späten Abend und sollte bis spät in die Nacht andauern. In den zurückliegenden beiden Wochen war der Beginn der Beratungen bereits zweimal verschoben worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.