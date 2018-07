Hebron (AFP) Angebliche Kaufverträge radikaler israelischer Siedler für zwei umstrittene Gebäude im Zentrum der palästinensischen Großstadt Hebron sind offenbar ungültig. Wie ein israelischer Regierungssprecher am Montag bestätigte, wurden die lokalen Siedlervertreter am Vortag darüber informiert, dass sie bis auf Weiteres nicht in die beiden Häuser einziehen können. Die Räumung der vorübergehend besetzten Häuser hatte in Israel eine Regierungskrise ausgelöst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.