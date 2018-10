Seoul (AFP) Nach dem nordkoreanischen Raketenstart ist es in den Grenzgewässern zwischen Nord- und Südkorea zu einem Zwischenfall gekommen. Die südkoreanische Marine feuerte am Montagmorgen Warnschüsse auf ein Patrouillenboot aus dem Norden ab, wie das Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte. Das Schiff habe kurzzeitig die Seegrenze überquert. Es sei aber schnell wieder umgekehrt, nachdem die Warnschüsse abgegeben wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.