Beirut (AFP) In der nordsyrischen Provinz Aleppo haben sich nach Angaben von Aktivisten bewaffnete Regierungsgegner aus drei Dörfern zurückgezogen - und damit deren Einnahme durch kurdische Kämpfer ermöglicht. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien am Montag mitteilte, gaben die Rebellen die Dörfer Aklamijah, Deir Dschamal und Mareanar am Sonntag auf Wunsch der Einwohner auf, die russisches Luftangriffe befürchteten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.