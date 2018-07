Phnom Penh (AFP) Der Hauptverdächtige für den Mord an einem spanischen Geschäftsmann in Bangkok ist gefasst worden. Der 36-jährige Spanier Artur S. wurde am Sonntag in einem Restaurant der kambodschanischen Stadt Sihanoukville festgenommen, wie der örtliche Polizeichef Chuon Narin der Nachrichtenagentur AFP am Montag sagte. Er wird verdächtigt, den Geschäftsmann David Bernat ermordet, zerstückelt und die Leichenteile in den Fluss Chao Praya geworfen zu haben.

