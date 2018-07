Düsseldorf (AFP) Das stürmische Wetter hat nun auch in Düsseldorf zur Absage des traditionsreichen Rosenmontagszugs geführt. Diese Entscheidung gab das Comitee Düsseldorfer Carneval am Montag bekannt. Die zuständige Koordinierungsgruppe sei bei den Beratungen am frühen Morgen zu dem Ergebnis gekommen, dass der erwartete Sturm den Umzug nicht zulasse, sagte ein Sprecher.

