Atlanta (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine bittere Heimniederlage kassiert. Gegen die Orlando Magic gab es eine 110:117-Pleite nach Verlängerung.

Dabei hatten die Hausherren vor 13 057 Zuschauern im Auftaktviertel schon mit 20 Punkten geführt und lagen auch im dritten Abschnitt noch einmal mit 18 Zählern in Führung. Doch Nikola Vucevic sorgte fast im Alleingang für die Wende, erzielte 25 seiner 28 Punkte nach der Pause. Der Centerspieler aus Montenegro hatte auch im Spiel am Sonntag mit dem letzten Wurf Atlantas Auswärtsniederlage besiegelt. Bei den Gastgebern war Al Horford mit 27 Punkten bester Werfer. Schröder kam in gut 19 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte. Als Tabellenfünfter im Osten bleibt Atlanta auch nach den beiden Niederlagen gegen den Tabellenzehnten aus Orlando auf Playoff-Kurs.

Statistik