Berlin (AFP) Auch bei den Kommunen in Deutschland regt sich Unmut über das Hin und Her der großen Koalition beim Familiennachzug für minderjährige Flüchtlinge. "Wir betrachten die Meinungsverschiedenheiten in der Koalition mit Unverständnis", erklärte der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager (CDU), am Dienstag in Berlin. Schließlich habe das Bundeskabinett beschlossen, den Familiennachzug auch für die Gruppe der minderjährigen subsidiär Schutzberechtigten auszusetzen. "Die Regierung sollte wissen und dazu stehen, was sie beschlossen hat", kritisierte der Landrat des Kreises Ostholstein.

