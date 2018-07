München (AFP) Nach dem schweren Zugunglück in Oberbayern hat die CSU ihr traditionelles Treffen zum Politischen Aschermittwoch in Passau abgesagt. "Aus Respekt vor den Opfern des tragischen Zugunglücks findet der Politische Aschermittwoch der CSU nicht statt", erklärte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Dienstag in München. Beim Zusammenstoß zweier Regionalzüge waren am frühen Dienstagmorgen mindestens neun Menschen gestorben, viele weitere wurden verletzt.

