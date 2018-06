Berlin (AFP) Das Interesse an zinslosen Krediten des Bundes zur Überbrückung einer Pflegezeit fällt eher gering aus: Im Haushaltsjahr 2015 habe der Bund rund eine Million Euro für solche Darlehen während einer beruflichen Freistellung zur Pflege von Angehörigen ausgezahlt, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen, die der Pressedienst des Bundestags am Dienstag veröffentlichte.

