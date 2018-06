München (AFP) Aus Respekt vor den Opfern des Zugunglücks in Bayern verzichten die Parteien in großen Teilen auf ihren traditionellen Schlagabtausch beim Politischen Aschermittwoch. Die CSU sagte erstmals ihre Großkundgebung in Passau ab. Ein Termin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der CDU in Mecklenburg-Vorpommern findet ebenfalls nicht statt. Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) kommt aber zu einem Auftritt in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.